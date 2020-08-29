ПСЖ готується включитися у боротьбу за Мессі

Джерело - xsport.ua.
ПСЖ може найближчим часом включитися в боротьбу за капітана Барселони Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє Diario Sport.
Керівництво французького клубу вже схвалив угоду. ПСЖ розглядає придбання аргентинця не тільки в якості підсилення складу.
Також боси парижан розраховують, що покупка зможе допомогти утримати в Парижі головних зірок клубу нападників Неймара і Кіліана Мбаппе. Вони можуть легко погодитися продовжити свої контракти.
Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.
Також, Мессі кличе в Манчестер Сіті Неймара.