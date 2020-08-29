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ПСЖ готується включитися у боротьбу за Мессі

Сьогодні 19:14 1140 0
Ліонель Мессі може продовжити кар'єру у ПСЖ
ПСЖ готується включитися у боротьбу за Мессі
#ПСЖ, #Мессі, #Барселона

Джерело - xsport.ua.

ПСЖ може найближчим часом включитися в боротьбу за капітана Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Diario Sport.

Керівництво французького клубу вже схвалив угоду. ПСЖ розглядає придбання аргентинця не тільки в якості підсилення складу.

Також боси парижан розраховують, що покупка зможе допомогти утримати в Парижі головних зірок клубу нападників Неймара і Кіліана Мбаппе. Вони можуть легко погодитися продовжити свої контракти.

Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.

Також, Мессі кличе в Манчестер Сіті Неймара.

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