Контракт з Шахтарем діє до літа

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Тайсон взимку стане гравцем Інтернасьйонала.

Про це повідомляє журналіст Марсело Сальцано.

У Порту-Алегрі з футболістом вже погодили зарплату і термін дії контракту.

При цьому договір Тайсона з чемпіоном України закінчується тільки влітку 2021 року.

#Inter | INFORMAÇÃO: Inter tem salários e tempo de contrato acertados com Taison. Atacante tem vínculo até junho de 2021 com o Shakhtar Donetsk. Ideia é que em janeiro jogador venha para Porto Alegre. — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) August 31, 2020

У минулому сезоні бразилець забив 11 голів і віддав 10 результативних передач в 38 матчах Шахтаря у всіх турнірах.

Нагадаємо, влітку 2010 року Тайсон перейшов в Металіст саме з Інтернасьйонала. У 2013 році він став гравцем Шахтаря, з яким п'ять разів вигравав чемпіонат України.

Раніше повідомлялося, що Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо Кайоде.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.