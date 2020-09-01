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Тайсон взимку перебереться до Інтернасьйонала

Сьогодні 17:10 307 0
Контракт з Шахтарем діє до літа
Тайсон взимку перебереться до Інтернасьйонала
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Тайсон взимку стане гравцем Інтернасьйонала.

Про це повідомляє журналіст Марсело Сальцано.

У Порту-Алегрі з футболістом вже погодили зарплату і термін дії контракту.

При цьому договір Тайсона з чемпіоном України закінчується тільки влітку 2021 року.

У минулому сезоні бразилець забив 11 голів і віддав 10 результативних передач в 38 матчах Шахтаря у всіх турнірах.

Нагадаємо, влітку 2010 року Тайсон перейшов в Металіст саме з Інтернасьйонала. У 2013 році він став гравцем Шахтаря, з яким п'ять разів вигравав чемпіонат України.

Раніше повідомлялося, що Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо Кайоде.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.

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