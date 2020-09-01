Джерело - Чемпіон.
Вінгер Шахтаря Тайсон взимку стане гравцем Інтернасьйонала.
Про це повідомляє журналіст Марсело Сальцано.
У Порту-Алегрі з футболістом вже погодили зарплату і термін дії контракту.
При цьому договір Тайсона з чемпіоном України закінчується тільки влітку 2021 року.
#Inter | INFORMAÇÃO: Inter tem salários e tempo de contrato acertados com Taison. Atacante tem vínculo até junho de 2021 com o Shakhtar Donetsk. Ideia é que em janeiro jogador venha para Porto Alegre.— Marcelo Salzano (@marcelosalzano) August 31, 2020
У минулому сезоні бразилець забив 11 голів і віддав 10 результативних передач в 38 матчах Шахтаря у всіх турнірах.
Нагадаємо, влітку 2010 року Тайсон перейшов в Металіст саме з Інтернасьйонала. У 2013 році він став гравцем Шахтаря, з яким п'ять разів вигравав чемпіонат України.
Раніше повідомлялося, що Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо Кайоде.
Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.