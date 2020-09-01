Матч Динамо – АЗ може відбутися на нейтральному полі

Через пандемію коронавірусу матч може відбутися на нейтральному полі

Матч третього кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо – АЗ може відбутись не в Києві, як це планувалось раніше.

Про це повідомляє Футбол News.

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Це пов'язано з несприятливою епідеміологічною ситуацією в Україні та Києві зокрема. Наразі УЄФА вивчає це питання та найближчим часом прийме рішення, де відбудеться поєдинок Динамо.

Попередньо матч має пройти у столиці України 15 або 16 вересня.

Нагадаємо, Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів.