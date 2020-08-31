Сабо: У Луческу будуть проблеми перед матчем із АЗ

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо може переграти АЗ.

Про це заявив колишній головний тренер киян і збірної України Йожеф Сабо.

"Хороший суперник. З ним можна справитися. Тим паче граємо в Києві.

Чемпіонати Нідерландів та Бельгії схожі тим, що там, найчастіше, одразу купують дійсно хороших гравців в АПЛ, наприклад. Не скажу, що там поганий футбол, але киянам під силу пройти АЗ.

Все ж, варто відзначити один момент. Думаю, Луческу матиме проблеми перед матчем із Алкмааром. Можливо, вони будуть і приємними, але тренерові доведеться вибирати між тими гравцями, яких він вже бачив у дії в чемпіонаті і Суперкубку, і тими, які були основними - Вербич, Бурда, Миколенко. Так що головний біль буде - це однозначно", - зазначив Сабо.