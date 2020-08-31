Різеспор узгодив контракт з нападником Шахтаря

Джерело - football24.uа.
Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде визначився зі своїм наступним клубом.
Про це повідомляє Fanatik.
Кайоде найближчим часом підпише контракт із Різеспором.
Відзначимо, що турецький клуб, у складі якого виступає Микола Морозюк, нещодавно підписав французького нападника Лоїка Ремі.
Кайоде провів минулий сезон в оренді у складі Газінатепспора, відігравши у 29 матчах та записавши до свого активу 10 голів та 7 асистів.
Раніше повідомлялося, що Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо Кайоде.
Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.