Різеспор узгодив контракт з нападником Шахтаря

Оларенваджу Кайоде може залишитися у Туреччині

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде визначився зі своїм наступним клубом.

Про це повідомляє Fanatik.

Кайоде найближчим часом підпише контракт із Різеспором.

Відзначимо, що турецький клуб, у складі якого виступає Микола Морозюк, нещодавно підписав французького нападника Лоїка Ремі.

Кайоде провів минулий сезон в оренді у складі Газінатепспора, відігравши у 29 матчах та записавши до свого активу 10 голів та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо Кайоде.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.