Динамо запускає стікери для Telegram

Підписуйся та додавай стікери з улюбленими гравцями

Джерело - ФК Динамо.

Клуб Динамо розробив стікери в динамівському стилі для користувачів популярного месенджера Telegram.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тепер у Telegram можна не лише оперативно дізнаватися про найсвіжіші новини від Динамо, а й користуватися динамівськими стікерами у спілкуванні з рідними та друзями.

Підписуйся на офіційний Telegram-канал київського Динамо та додавай стікери з улюбленими гравцями!

Раніше повідомлялося, Болонья змінила умови трансферу Супряги.

Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Супряги.