Динамо запускає стікери для Telegram

Джерело - ФК Динамо.
Клуб Динамо розробив стікери в динамівському стилі для користувачів популярного месенджера Telegram.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Тепер у Telegram можна не лише оперативно дізнаватися про найсвіжіші новини від Динамо, а й користуватися динамівськими стікерами у спілкуванні з рідними та друзями.
Підписуйся на офіційний Telegram-канал київського Динамо та додавай стікери з улюбленими гравцями!
Раніше повідомлялося, Болонья змінила умови трансферу Супряги.
Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Супряги.