Мессі не прибув на базу Барселони для здачі теста на COVID-19

Джерело - isport.uа.
У неділю, 30 серпня, нападник Барселони Ліонель Мессі мав приїхати на тренувальну базу клубу для здачі аналізу на коронавірус.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Напередодні Мессі попередив, що не буде проходити тестування і плановий медогляд і дотримав своє слово - футболіста не дочекалися.
Актуально: У Барселоні проігнорували бажання Мессі зустрітися із Радою директорів
У зв’язку із цим аргентинець не зможе взяти участь в тренуванні команди, яка запланована на 17:30 за місцевим часом сьогодні, 30 серпня.
Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.