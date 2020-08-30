Мессі не прибув на базу Барселони для здачі теста на COVID-19

Ліонель Мессі вирішив покинути клуб

У неділю, 30 серпня, нападник Барселони Ліонель Мессі мав приїхати на тренувальну базу клубу для здачі аналізу на коронавірус.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Напередодні Мессі попередив, що не буде проходити тестування і плановий медогляд і дотримав своє слово - футболіста не дочекалися.

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У зв’язку із цим аргентинець не зможе взяти участь в тренуванні команди, яка запланована на 17:30 за місцевим часом сьогодні, 30 серпня.

Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.