У Барселоні проігнорували бажання Мессі зустрітися із Радою директорів

Капітан Барселони Ліонель Мессі запросив зустріч з Радою директорів клубу, щоб обговорити варіанти мирного виходу з конфлікту і, ймовірно, висловити свої причини прийняття рішення покинути клуб.

Про це повідомляє журналіст Гільєм Балага.

У клубі ніяк не відреагували на цей запит, не бажаючи обговорювати можливий відхід гравця.

"За 24 години з моменту запиту Мессі про зустріч з метою узгодити умови догляду клуб не дав будь-якої відповіді. Вони зібралися б на зустріч тільки заради продовження контракту, що не щодо догляду.

Мессі не хоче йти по-поганому з поваги до клубу і вболівальникам", - написав Балага.