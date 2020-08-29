У Барселоні проігнорували бажання Мессі зустрітися із Радою директорів

Джерело - isport.ua.
Капітан Барселони Ліонель Мессі запросив зустріч з Радою директорів клубу, щоб обговорити варіанти мирного виходу з конфлікту і, ймовірно, висловити свої причини прийняття рішення покинути клуб.
Про це повідомляє журналіст Гільєм Балага.
У клубі ніяк не відреагували на цей запит, не бажаючи обговорювати можливий відхід гравця.
"За 24 години з моменту запиту Мессі про зустріч з метою узгодити умови догляду клуб не дав будь-якої відповіді. Вони зібралися б на зустріч тільки заради продовження контракту, що не щодо догляду.
Мессі не хоче йти по-поганому з поваги до клубу і вболівальникам", - написав Балага.
Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.
Також, Мессі кличе в Манчестер Сіті Неймара.