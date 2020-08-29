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Мессі відмовився проходити плановий медогляд у Барселоні

Сьогодні 21:56 1077 0
Ліонель Мессі налаштований змінити клуб
Мессі відмовився проходити плановий медогляд у Барселоні
#Мессі, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі відмовився відвідувати клубну базу напередодні старту нового сезону.

Про це повідомляє RAC1.

За інформацією джерела, аргентинець направив в клуб факс, в якому повідомив керівництво про те, що він не з'явитися в розташування клубу для проходження медогляду.

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У неділю, 30 серпня, гравці "синьо-гранатових" повинні були пройти ряд медичних процедур, перш ніж приступити до тренувань. Однак Мессі відмовився це робити. Він рішуче налаштований покинути команду в літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.

Також, Мессі кличе в Манчестер Сіті Неймара.

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