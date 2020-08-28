 Болонья близька до підписання Супряги за 10 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
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Болонья близька до підписання Супряги

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Болонья близька до підписання Супряги
#Болонья

Джерело - sport.ua.

Нападник київського Динамо Владислав Супряга знаходиться в кроці від переходу до Болоньї. 

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Трансфер 20-річного футболіста обійдеться червоно-синім в 10 млн євро. Інші деталі можливої угоди невідомі.

Раніше повідомлялося, що біло-сині не мають наміру продавати Супрягу дешевше, ніж за 15 мільйонів євро, що не влаштовує Болонью, яка є найбільш явним претендентом на українського форварда.

Нагадаємо, Динамо внесло Супрягу, який минулий сезон провів в оренді в Дніпрі-1, в заявку на сезон.

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