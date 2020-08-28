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Гладкий перейде до українського клубу

Сьогодні 12:25 402 0
Колишній гравець Шахтаря і Динамо» пограє у Зорі
Гладкий перейде до українського клубу
#Гладкий, #Зоря

Джерело - Динамоманія.

Колишній нападник Шахтар і Динамо Олександр Гладкий найближчим часом стане гравцем Зорі.

Про це повідомляє Динамоманія.

Останнім клубом 33-річного форварда був турецький Адана Демірспор, за який він у минулому сезоні відзначився трьома голами.

У Шахтарі Гладкий виступав з 2007 по 2010 і з 2014 по 2016 роки. Зіграв 185 матчів, забив 63 голи і віддав 31 асист. У Динамо Олександр прийшов в сезоні 2016/17 в статусі вільного агента. У Києві провів півроку, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.

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