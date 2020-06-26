Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря

Кайоде зацікавив керівництво стамбульського гранда

Фенербахче планує найближчим часом узгодити з Шахтарем трансфер 27-річного нігерійського форварда Оларенважу Кайоде, який проводить нинішній сезон на правах оренди за Газіантеп Газішехір.

Про це повідомляє Fotospor.

Зацікавленість в переході Кайоде, як повідомляється, особисто проявляє Емре Белезоглу, який після закінчення цього сезону завершить кар'єру гравця і займе посаду спортивного директора стамбульського клубу.

Відзначається, що керівництво Шахтаря не проти відпустити Кайоде в Фенербахче, хоча готове розглянути й можливість повернення гравця для виступів за першу команду.

У Шахтар Оларенважу Кайоде перейшов за 3 мільйони євро з Манчестер Сіті. Нині його вартість оцінюється в 2,4 мільйона євро.

Нагадаємо, Зоря втратила двох гравців перед матчем із Шахтарем.