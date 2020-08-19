Супряга, Булеца та Родрігес залишаються. Динамо оголосило заявку на сезон

Динамо на своєму офіційному сайті оприлюднило заявку на новий сезон. Наразі загалом у списку 72 футболісти, вісім з яких – легіонери. До слова, за списком А дозволено заявляти 25 футболістів – Динамо ж зараз подало всього 20 гравців.
Варто відзначити у переліку тих, хто повернувся з оренди – Олександра Тимчика, Богдана Лєднєва, Сергія Булецу і Владислава Супрягу. Крім того, у команді поки залишається Жерсон Родрігес, який повернувся з оренди в Туреччині. Натомість поки що немає серед заявлених Беніто, Ахмеда Алібекова, Романа Вантуха і Дениса Гармаша, які також готувались до нового сезону з першою командою Динамо. Відсутнє і прізвище дискваліфікованого до кінця року Артема Бесєдіна.
Заявка першої команди Динамо виглядає наступним чином:
Голкіпери (4):
71. Денис Бойко (1988)
1. Георгій Бущан (1994)
31. Владислав Кучерук (1999) *
35. Руслан Нещерет (2002) *
Захисники (10):
26. Микита Бурда (1995)
20. Олександр Караваєв (1992)
94. Томаш Кендзьора (1994, Польща)
16. Віталій Миколенко (1999)*
4. Денис Попов (1999)*
34. Олександр Сирота (2000)*
24. Олександр Тимчик (1997)
13. Артем Шабанов (1992)
55. Костянтин Вівчаренко (2002)*
19. Ілля Забарний (2002)*
Півзахисники (13):
18. Олександр Андрієвський (1994)
23. Сергій Булеца (1999)*
29. Віталій Буяльський (1993)
7. Беньямін Вербіч (1993, Словенія)
14. Карлос де Пена (1992, Італія / Уругвай)
22. Жерсон Родрігес (1995, Люксембург)
17. Богдан Лєднєв (1998)
99. Міккель Дуелунн (1997, Данія)
5. Сергій Сидорчук (1991)
15. Віктор Циганков (1997)
11. Георгій Цітаішвілі (2000)*
10. Микола Шапаренко (1998)
8. Володимир Шепелєв (1997)
Нападники (4):
33. Ібрагім Каргбо (2000, Бельгія)*
70. Назарій Русин (1998)
9. Фран Соль (1992, Іспанія)
89. Владислав Супряга (2000)*
* Позначені футболісти, внесені в заявку за списком Б (гравці 1999 року народження або молодші).