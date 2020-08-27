Джерело - sport.ua.
Лаціо оголосив про підписання 38-річного іспанського голкіпера Пепе Рейну.
Про це повідомляє пресслужба римського клубу.
Воротар підписав з клубом повноцінний контракт, умови якого не розголошуються. Лаціо вдалося виграти боротьбу за Рейну у Валенсії.
Другу половину минулого сезону Рейну провів в оренді в Астон Віллі. Права на нього належали Мілану. Однак недавно Рейна розірвав контракт з Міланом за рік до його закінчення і став вільним агентом.
Крім Мілана, Рейна раніше виступав в Серії А за Наполі в 2013-2014 і 2015-2018 роках.
Раніше, Сільва обдурив Лаціо.