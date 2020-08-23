Лаціо може перехопити Рейну у Валенсії

Джерело - football.ua.
Голкіпер Мілана Хосе Рейна може стати гравцем Лаціо в це міжсезоння.
Про це повідомляє видання AS.
Римський клуб зацікавлений у запрошенні досвідченого воротаря і готовий перехопити його у Валенсії. Керівництво "орлів" розглядає іспанця в якості дублера для Томаша Стракоша.
За інформацією джерела, 37-річний страж воріт вже погодив умови з Лаціо і незабаром може приєднатися до клубу.
У другій половині минулого сезону Рейна виступав на правах оренди в Астон Віллі, де провів 12 матчів.