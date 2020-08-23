Лаціо може перехопити Рейну у Валенсії

Голкіпер Мілана Хосе Рейна може стати гравцем Лаціо в це міжсезоння.

Про це повідомляє видання AS.

Римський клуб зацікавлений у запрошенні досвідченого воротаря і готовий перехопити його у Валенсії. Керівництво "орлів" розглядає іспанця в якості дублера для Томаша Стракоша.

За інформацією джерела, 37-річний страж воріт вже погодив умови з Лаціо і незабаром може приєднатися до клубу.

У другій половині минулого сезону Рейна виступав на правах оренди в Астон Віллі, де провів 12 матчів.