Сільва обдурив Лаціо. У римському клубі зробили заяву

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Лаціо Іглі Таре здивований переходом півзахисника Давіда Сільви у Реал Сосьєдад.

Заяву опубліковано на офіційному сайті клубу.

Раніше повідомлялося, іспанець узгодив трирічний контракт з Лаціо, згідно з яким він повинен був заробляти 4 мільйони євро на рік. Угода також передбачала використання іспанцем особистого водія і перельоти на приватному літаку.

Проте в останній момент Сільва вирішив повернутися на батьківщину, підписавши контракт з Реал Сосьєдадом. Він не повідомив про зміну свого рішення керівництво Лаціо перед цим. Ба більше – ексгравець Манчестер Сіті навіть не відповідав на дзвінки. Його контракт з Сосьєдадом розрахований до літа 2022-го і менш вигідний у фінансовому плані.