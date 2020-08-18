Сільва обдурив Лаціо. У римському клубі зробили заяву

Джерело - Чемпіон.
Спортивний директор Лаціо Іглі Таре здивований переходом півзахисника Давіда Сільви у Реал Сосьєдад.
Заяву опубліковано на офіційному сайті клубу.
Раніше повідомлялося, іспанець узгодив трирічний контракт з Лаціо, згідно з яким він повинен був заробляти 4 мільйони євро на рік. Угода також передбачала використання іспанцем особистого водія і перельоти на приватному літаку.
Проте в останній момент Сільва вирішив повернутися на батьківщину, підписавши контракт з Реал Сосьєдадом. Він не повідомив про зміну свого рішення керівництво Лаціо перед цим. Ба більше – ексгравець Манчестер Сіті навіть не відповідав на дзвінки. Його контракт з Сосьєдадом розрахований до літа 2022-го і менш вигідний у фінансовому плані.
"Я дізнався про перехід Сільви в Реал Сосьєдад . Поважаю його як футболіста, але не як людину", – йдеться у заяві Таре на офіційному сайті Лаціо.