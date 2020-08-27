Ребров: Рекомендував Шевченку викликати Харатіна і Зубкова

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров дав рекомендації наставнику збірної України Андрію Шевченку по Олександру Зубкову і Ігорю Харатіну.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Харатін і Зубков гідні виклику в збірну? Звичайно, гідні. Я розмовляв з Андрієм Миколайовичем і рекомендував цих гравців. Вони заслужили своєю грою в минулому сезоні виклику в збірну України. Зараз, на жаль, Олександр Зубков травмований, але, я сподіваюся, що після паузи збірних до наступних ігор кваліфікації Ліги чемпіонів він буде тренуватися в загальній групі.

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Я не знаю, буде він давати їм шанс чи ні. Він у мене питав рекомендації по цих гравцях. А чи буде він давати шанси, це видно тільки йому", - розповів Ребров.