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Шевченко з 19 гравцями збірної України відправився на збір до Харкова

Сьогодні 13:15 156 0
Національна збірна України розпочинає підготовку до старту в Лізі націй
Шевченко з 19 гравцями збірної України відправився на збір до Харкова
#Шевченко, #Динамо, #Шахтар

Джерело - УАФ.

Сьогодні національна команда України в Харкові розпочне свій перший тренувально-підготовчий збір у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Як відомо, через пандемію COVID-19 усі ігри збірних, які мали відбутися до цього часу, були скасовані.

Близько опівдня чартерним рейсом із міжнародного аеропорту Бориспіль до столиці Слобожанщини вирушила делегація синьо-жовтих у складі тренерського штабу, адміністративного й медичного персоналу та 19-ти гравців, більшість з яких було внесено Андрієм Шевченком до розширеного переліку із 37-ми виконавців для підготовки до стартових матчів Ліги націй УЄФА.

Сьогодні керманич збірної у зв’язку з великою кількістю травмованих оборонців додав до списку центрбека київського Динамо Олександра Сироту. Для 20-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди.

Тож у середу роботу на зборі розпочнуть гравці Динамо й Шахтаря, а також Олександр Зінченко, клуб якого перебуває у відпустці.

Оскільки решта іноземних ФК, за які виступають українські збірники, готується до матчів внутрішніх чемпіонатів, хлопці прибуватимуть до розташування національної команди впродовж тижня, після їхніх клубних поєдинків.

Таким чином, на зборі в Харкові тренерський штаб остаточно визначиться зі складом команди для участі в офіційних матчах.

Сьогодні чартерним рейсом синьо-жовтих вилетіли:

воротарі - Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо);

захисники - Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі - Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі - Динамо);

півзахисники - Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко (усі - Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко  (усі - Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія);

нападники - Жуніор Мораес (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).

Через травми не зможуть допомогти головній команді країни київські динамівці Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов та Володимир Шепелєв. Залишився в Києві для проведення МРТ ще один гравець столичної команди Віталій Буяльський, який учора під час матчу за Суперкубок України зазнав ушкодження бокової зв'язки коліна. Чи зможе він приєднатися до синьо-жовтих, з’ясується найближчим часом.

Після прибуття до Харкова збірники пообідають та відпочинуть, а на вечір заплановано перше тренування, що відбудеться на добре знайомому для більшості гравців команди стадіоні Сонячний.

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