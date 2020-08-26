Шевченко: У Лізі націй награватимемо склад на Євро

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав завдання команди на найближчі матчі Ліги націй УЄФА.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У нас є три-чотири дні, щоб згадати нашу тактику, структуру гри, попрацювати з обороною та атакою. Викликали багато гравців, але нині подивимося, хто готовий, а хто ні. Після цього складемо кінцевий список на матч проти Швейцарії. До Львова полетить 25-26 чоловік...

Немає переживань після довгої паузи. Знаю, що буде важко, оскільки команда давно не збиралася, а суперники у групі сильні. Але в нас є мотивація. Завдання одне - виступити добре проти сильних команд і награти склад на Євро та відбір до чемпіонату світу", - сказав Шевченко.