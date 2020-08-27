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Колишній захисник Динамо продовжить кар'єру на Мальті

Сьогодні 14:40 467 0
Алмейда підписав контракт з Гіберніансом
Колишній захисник Динамо продовжить кар'єру на Мальті
#Алмейда, #Гіберніанс

Джерело - sport.ua.

Колишній центральний захисник київського Динамо Леандро Алмейда став гравцем мальтійського Гіберніанса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У новий клуб 33-річний бразилець перейшов на правах вільного агента. Контракт між сторонами укладено на один сезон.

До цього єдиним досвідом виступів у Європі в кар'єрі Алмейди був якраз період в Динамо з 2009 по 2013 роки. Згодом захисник повернувся на батьківщину, де за 7 років встиг змінити 7 клубів.

Раніше повідомлялося, що Гармаш тренується з першою командою Динамо.

Нагадаємо, Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України.

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