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Барселона повісила цінник на Мессі

Сьогодні 16:55 1502 0
Для переходу гравця треба заплатити відступні у сумі 700 млн євро
Барселона повісила цінник на Мессі
#Барселона

Джерело - Tribuna.com.

Каталонська Барселона не має наміру відпускати Ліонеля Мессі, який роздумує над відходом з клубу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Президент клубу Жозеп Бартомеу вважає, що продавати Мессі не можна. У разі, якщо аргентинець подасть запит на трансфер, його будуть готові відпустити в клуб, який виплатить його відступні - 700 млн євро.

У клубі вважають, що Мессі все ще є головним гравцем атаки Барси. Крім того, до нього прив'язане велика кількість рекламних контрактів, які каталонці не хочуть втратити.

Нагадаємо, що капітан Барселони нещодавно зустрівся з новим головним тренером Роналдом Куманом. Після зустрічі каталонська радіостанція RAC1 повідомила подробиці розмови. Мессі, за їхніми даними, дав зрозуміти Куману, що схиляється до відходу з каталонського клубу.

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