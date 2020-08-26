ПСЖ не потягне контракт Мессі через ФФП

У французького клубу банально не вистачає грошей

Парі Сен-Жермен не може претендувати на покупку капітана Барселони Ліонеля Мессі, який висловив бажання покинути команду.

Про це повідомляє L'Équipe.

У французького клубу банально не вистачає грошей. Причому, парижани не зможуть дозволити собі запрошення Мессі, навіть якщо за нього не доведеться платити, адже запропонувати контракт Ліонелю в рамках адекватних фінансів - нереальне завдання.

У минулому сезоні 33-річний Мессі зіграв у 44 матчах у всіх турнірах (31 гол та 26 результативних передач). Контракт Ліонеля закінчується влітку 2021 року.