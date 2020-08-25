Барселона відмовляється відпускати Мессі

Джерело - sport.ua.
Барселона підтвердила отримання від Ліонеля Мессі факсу, в якому аргентинець повідомляє про своє бажання негайно розірвати контракт з клубом.
Про це повідомляє Sport.es.
При цьому Барселона відповіла на запит Мессі відмовою. Клуб вважає, що в аргентинця немає юридичних підстав розривати контракт.
У контракті Мессі з Барселоною є пункт, який щорічно дозволяє гравцеві розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку. Однак про свій намір покинути клуб Мессі мав повідомити до 30 травня.
У Барселоні сподіваються, що незабаром ситуація навколо Мессі нормалізується..
Раніше повідомлялося, що Мессі вирішив покинути Барселону.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.