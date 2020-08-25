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Барселона відмовляється відпускати Мессі

Сьогодні 22:37 544 0
У Барселоні підтвердили бажання Ліонеля Мессі покинути клубу
Барселона відмовляється відпускати Мессі
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Барселона підтвердила отримання від Ліонеля Мессі факсу, в якому аргентинець повідомляє про своє бажання негайно розірвати контракт з клубом.

Про це повідомляє Sport.es.

При цьому Барселона відповіла на запит Мессі відмовою. Клуб вважає, що в аргентинця немає юридичних підстав розривати контракт.

У контракті Мессі з Барселоною є пункт, який щорічно дозволяє гравцеві розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку. Однак про свій намір покинути клуб Мессі мав повідомити до 30 травня.

У Барселоні сподіваються, що незабаром ситуація навколо Мессі нормалізується..

Раніше повідомлялося, що Мессі вирішив покинути Барселону.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.

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