Барселона відмовляється відпускати Мессі

У Барселоні підтвердили бажання Ліонеля Мессі покинути клубу

Барселона підтвердила отримання від Ліонеля Мессі факсу, в якому аргентинець повідомляє про своє бажання негайно розірвати контракт з клубом.

Про це повідомляє Sport.es.

При цьому Барселона відповіла на запит Мессі відмовою. Клуб вважає, що в аргентинця немає юридичних підстав розривати контракт.

У контракті Мессі з Барселоною є пункт, який щорічно дозволяє гравцеві розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку. Однак про свій намір покинути клуб Мессі мав повідомити до 30 травня.

У Барселоні сподіваються, що незабаром ситуація навколо Мессі нормалізується..

Раніше повідомлялося, що Мессі вирішив покинути Барселону.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.