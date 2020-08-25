Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі

Ліонель Мессі може змінити клуб

Форвард Барселони Ліонель Мессі близький до відходу з рідного клубу – на аргентинця вже є кілька претендентів.

Про це повідомляє Cuatro.

Манчестер Юнайтед має найкращі шанси підписати Мессі, оскільки може покрити фінансові запити аргентинця.

Також бачити Ліонеля у своєму складі прагнуть Манчестер Сіті та Інтер, які мають свої аргументи в переговорах. "Містяни" використовують Пепа Гвардіолу та Куна Агуеро як людей, які можуть переконати Мессі приєднатись до Манчестер Сіті, а Інтер пропонує амбітний проєкт.

Нагадаємо, Барселона повісила цінник на Мессі.