Мессі вирішив покинути Барселону

Джерело - obozrevatel.com.
Нападник Барселони Ліонель Мессі вирішив остаточно покинути команду.
Про це повідомляє Marca.
Аргентинець хоче скористатися своїм правом розірвати контракт в односторонньому порядку і вже повідомив клуб по факсу про своє бажання піти.
Відзначається, що даний пункт закінчився 10 червня, проте нетипова ситуація з коронавірусом ймовірно, дозволить гравцеві скористатися даною опцією.
Очікується, що Мессі не братиме участі в тренуваннях команди в ці вихідні і не стане проходити тестування на коронавірус.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.