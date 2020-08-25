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Мессі вирішив покинути Барселону

Сьогодні 21:15 826 0
Ліонель Мессі вирішив змінити клуб
Мессі вирішив покинути Барселону
#Мессі, #Барселона

Джерело - obozrevatel.com.

Нападник Барселони Ліонель Мессі вирішив остаточно покинути команду.

Про це повідомляє Marca.

Аргентинець хоче скористатися своїм правом розірвати контракт в односторонньому порядку і вже повідомив клуб по факсу про своє бажання піти.

Відзначається, що даний пункт закінчився 10 червня, проте нетипова ситуація з коронавірусом ймовірно, дозволить гравцеві скористатися даною опцією.

Очікується, що Мессі не братиме участі в тренуваннях команди в ці вихідні і не стане проходити тестування на коронавірус.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.

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