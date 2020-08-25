Воробей назвав фаворита матчу Шахтар - Динамо

Фаворитом у матчі за Суперкубок України є Шахтар.

Про це розповів екснападник донецького клубу Андрій Воробей.

"Я думаю, фаворитом є Шахтар. "Гірники" зараз на ходу. Знаючи Луческу, він кожного суперника вивчає досконально. Тим більше Шахтар він знає зсередини, всю систему. Знає, як грають бразильці. Напевно, за три-чотири дні до матчу у гравців Динамо по два теоретичних заняття в день. Упевнений, що Луческу донесе команді сильні і слабкі сторони Шахтаря.

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Звичайно, рівень гравців "гірників" вищий, але команда може класно провести матч, але поступитися в кінцівці. Від цього ніхто не застрахований. Тим цікавіше буде дивитися цей матч — як Луческу перебудує Динамо, як футболісти Шахтаря поставляться до цього протистояння", — вважає Воробей.