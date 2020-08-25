Шахтар - Динамо 1:3. Відео голів та огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар та Динамо Київ розіграють між собою Суперкубок України.
Матч Шахтар - Динамо відбудеться 25 серпня на НСК Олімпійський, гра розпочнеться о 21:00.
Трансляцію здійснюватиме телеканал Футбол 1. Також матч за Суперкубок України Шахтар - Динамо можна буде переглянути на нашому сайті.
Також Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
У цій новині максимально оперативно з'являтимуться відео голів та огляд кожного з таймів.
На 20 хвилині рахунок відкриває Карлос Де Пена.
На 31-й хвилині Жерсон Родрігес подвоює перевагу киян.
Жуніор Мораес на 37 хвилині повертає інтригу в матчі
Найкращі моменти 1 тайму
Фран Соль знову подвоює перевагу киян