 Шахтар - Динамо 1:3. Відео голів та огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Динамо 1:3. Відео голів та огляд матчу

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Шахтар - Динамо 1:3. Відео голів та огляд матчу
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та Динамо Київ розіграють між собою Суперкубок України.

Матч Шахтар - Динамо відбудеться 25 серпня на НСК Олімпійський, гра розпочнеться о 21:00.

Трансляцію здійснюватиме телеканал Футбол 1. Також матч за Суперкубок України Шахтар - Динамо можна буде переглянути на нашому сайті.

Також Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

У цій новині максимально оперативно з'являтимуться відео голів та огляд кожного з таймів.

На 20 хвилині рахунок відкриває Карлос Де Пена.

На 31-й хвилині Жерсон Родрігес подвоює перевагу киян.

Жуніор Мораес на 37 хвилині повертає інтригу в матчі

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