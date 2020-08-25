На матч Шахтар – Динамо мають доступ 230 осіб

Стало відомо, як відбуватиметься матч за Суперкубок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський у матчі за Суперкубок України Шахтар зіграє з Динамо. На матчі зможуть бути присутніми 230 осіб.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в програмі Футбол NEWS.

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"З нашого боку ми зробимо все можливе, щоб матч пройшов на найвищому рівні. Нинішній санітарний протокол діє з сезону-2019/20. Перший тур Прем'єр-ліги відбувся відповідно до нього. Доступ на матч мають 200 чоловік і 30 журналістів", - сказав Дикий.

Нагадаємо, Динамо зіграє із Шахтарем у новій білій формі.