Динамо зіграє із Шахтарем у новій білій формі

Команди обрали комплекти форми

Сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський у матчі за Суперкубок України Динамо зіграє з донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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На передматчевій нараді було затверджено, в яких комплектах форми проведуть матч команди - Динамо вийде на матч у новій домашній білій формі, "гірники" будуть у традиційних помаранчево-чорних футболках.

Початок матчу о 21:00.

Нагадаємо, Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая.