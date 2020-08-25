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Динамо зіграє із Шахтарем у новій білій формі

Сьогодні 13:24 543 0
Команди обрали комплекти форми
Динамо зіграє із Шахтарем у новій білій формі
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський у матчі за Суперкубок України Динамо зіграє з донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Актуально: Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE

На передматчевій нараді було затверджено, в яких комплектах форми проведуть матч команди - Динамо вийде на матч у новій домашній білій формі, "гірники" будуть у традиційних помаранчево-чорних футболках.

Початок матчу о 21:00.

Нагадаємо, Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая.

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