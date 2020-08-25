Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Галатасарая Маркао найближчим часом стане повноправним гравцем київського Динамо.
Про це повідомляє Fotomac.
Клуби узгодили деталі трансферу, а тому ніяких перешкод для його завершення вже не існує.
Сам Маркао вже зібрав речі і готується покинути Стамбул. Відбудеться це відразу після того, як клуби обміняються офіційними документами.
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Нагадаємо, про перехід 24-річного Маркао в Динамо заговорили відразу після того, як київську команду очолив Мірча Луческу. У ЗМІ повідомлялося про готовність киян заплатити за бразильця 8 мільйонів євро, хоча Галатасарай наполягав на більшій сумі.
За Галатасарай Маркао виступає з січня 2019 року. Його вартість за оцінками порталу Transfermarkt становить 5,5 мільйонів євро.