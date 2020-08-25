Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая

Бразилець нібито зібрав речі і готується покинути Стамбул

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Галатасарая Маркао найближчим часом стане повноправним гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє Fotomac.

Клуби узгодили деталі трансферу, а тому ніяких перешкод для його завершення вже не існує.

Сам Маркао вже зібрав речі і готується покинути Стамбул. Відбудеться це відразу після того, як клуби обміняються офіційними документами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Keep going! 👊🏽💪🏾 Публикация от Marcão (@marcao) 15 Авг 2020 в 11:33 PDT

Нагадаємо, про перехід 24-річного Маркао в Динамо заговорили відразу після того, як київську команду очолив Мірча Луческу. У ЗМІ повідомлялося про готовність киян заплатити за бразильця 8 мільйонів євро, хоча Галатасарай наполягав на більшій сумі.

За Галатасарай Маркао виступає з січня 2019 року. Його вартість за оцінками порталу Transfermarkt становить 5,5 мільйонів євро.