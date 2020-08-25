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Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая

Сьогодні 11:15 1866 0
Бразилець нібито зібрав речі і готується покинути Стамбул
Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая
#Маркао, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Галатасарая Маркао найближчим часом стане повноправним гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє Fotomac.

Клуби узгодили деталі трансферу, а тому ніяких перешкод для його завершення вже не існує.

Сам Маркао вже зібрав речі і готується покинути Стамбул. Відбудеться це відразу після того, як клуби обміняються офіційними документами.

 
 
 
 
 
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Keep going! 👊🏽💪🏾

Публикация от Marcão (@marcao)

Нагадаємо, про перехід 24-річного Маркао в Динамо заговорили відразу після того, як київську команду очолив Мірча Луческу. У ЗМІ повідомлялося про готовність киян заплатити за бразильця 8 мільйонів євро, хоча Галатасарай наполягав на більшій сумі.

За Галатасарай Маркао виступає з січня 2019 року. Його вартість за оцінками порталу Transfermarkt становить 5,5 мільйонів євро.

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