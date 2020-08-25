Суарес не хоче залишати Барселону

Уругваєць бажає залишитися у каталонській команді

Нападник Луїс Суарес не хоче втрачати високу зарплату, яку платять у Барселоні.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.

За контрактом з клубом, який закінчить діяти влітку 2021 роки, 33-річний Суарес отримує 25 мільйонів євро в рік, без урахування вирахування податків.

Аякс, який готовий купити футболіста, пропонує йому 3 мільйони євро за сезон чистими.

Нещодавно новий головний тренер Барселони Рональд Куман оголосив нападнику Луїсу Суаресу, що він повинен покинути команду цього літа. Догляд його і Івана Ракитича каталонці визначили пріоритетними завданнями на найближче трансферне вікно.