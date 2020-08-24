Куман повідомив Суаресу телефоном, що не розраховує на нього

Барселона розірве контракт з форвардом

Новий головний тренер Барселони Роналд Куман зателефонував нападнику Луїсу Суаресу сьогодні вранці і повідомив його про те, що не розраховує на нього в наступному сезоні.

Про це повідомляє каталонська радіостанція RAC1.

Гравець не отримував від клубу повідомлення про дату початку тренувальних зборів.

Незабаром юристи Барселони зустрінуться з представниками уругвайця, щоб домовитися про розірвання контракту, термін якого минав у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що футболіст може повернутися в Аякс, за який він виступав з 2007 по 2011 рік.

Форвард грає за Барселону з 2014 року. На початку липня він забив 195-й м'яч у складі блауграни, що дозволило йому вийти на третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії клубу.

У цьому сезоні Суарес провів 28 матчів в Ла Лізі, забив 16 м'ячів і зробив 8 голевих передач.