Барселона хоче позбутися від Суареса та Ракитича

Джерело - Чемпіон.

Барселона має намір попрощатися з півзахисником Іваном Ракитичем і нападником Луїсом Суаресом. Це пріоритетні цілі "синьо-гранатових" на найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, хорватський футболіст може перейти в Севілью, звідки перейшов до Барселони 2014 року. Головним клубом, який претендує на Суареса, вважається Аякс. До уругвайця також виявляв цікавість Ювентус.

Каталонці мають намір переглянути свій склад після розгромної поразки від Баварії (2:8) в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.