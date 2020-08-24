Магвайр буде виключений зі збірної Англії

Капітан МЮ потрапив в скандал під час відпочинку в Греції

Капітан Манчестер Юнайтед Гарі Магвайр швидше за все не буде включений в заявку збірної Англії на матчі Ліги націй проти Ісландії та Данії.

Про це повідомляє The Sun.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт повинен оголосити заявку 25 серпня. Очікується, що відомий своїми суворими рішеннями щодо порушення режиму футболістам, Саутгейт не включить в неї капітана МЮ.

При цьому на повноцінній основі гравця виключати зі збірної ніхто не збирається і Магвайр повинен бути в заявці на матчі в жовтні.

Футболіст був заарештований за участь в бійці за участю поліцейських відпочинку в Греції. 27-річний Магвайр провів дві ночі у в'язниці і був звільнений під заставу 22 серпня. Суд над футболістом відбудеться 25 серпня.