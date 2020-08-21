Футболіст був доставлений до поліцейської дільниці

Джерело - Sport Arena.

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магвайр був затриманий на грецькому острові Міконосе, після того, як став учасником бійки з місцевими поліцейськими.

Про це повідомляє protothema.gr.

Магвайр проводив відпустку разом зі своїми друзями на острові, в одному з місцевих барів сталася бійка між захисником МЮ і збірної Англії, його друзями і іншими англійцями, також відпочивали на Міконосе.

На місце інциденту прибула поліція, а Магуайр і його компанія спробували чинити їм опір. Футболіст і ще двоє англійців були доставлені до поліцейської дільниці для надання свідчень. Також повідомляється, що британці навіть після затримання продовжували ображати і провокувати поліцейських.

Манчестер Юнайтед вже встиг відреагувати на цей інцидент. У клубі заявили, що їм відомо про цю ситуацію, з Магвайром встановлений контакт, а сам футболіст співпрацює з місцевою владою.

Раніше, Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Фіорентини.