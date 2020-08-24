 Леоненко: Луческу ніколи не приховував, що любить бразильців | Футбол | Champion.com.ua
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Леоненко: Луческу ніколи не приховував, що любить бразильців

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Спеціаліст поділився думкою про київське Динамо
Леоненко: Луческу ніколи не приховував, що любить бразильців
#Динамо, #Леоненко

Джерело - ТК Футбол.

Динамо потрібно когось купити, а, то з цією командою буде дуже складно чогось досягти.

Про це заявив колишній форвард киян і збірної України Віктор Леоненко.

"Я буду радий якщо Динамо буде ось так легко обігравати команд сім-вісім, як у матчі з Олімпіком. Хотілося б! Якщо нікого Динамо не купить, то з цією командою буде дуже складно чогось досягти.

Луческу ніколи не приховував, що любить бразильців. На них потрібен час. У Шахтарі - це одне, адже Рінат Леонідович купував талановитих і молодих бразильців. І, тим більше, коли одні бразильці приїжджали - їх вже інші чекали", - зазначив Леоненко.

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