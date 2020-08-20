Угода розрахована на два роки з опцією продовження

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Артем Кравець підписав контракт із ФК Динамо (Київ).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на два роки з опцією продовження.

Артем Кравець – вихованець ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського, куди потрапив у віці 13-ти років. Після закінчення навчання виступав за "Динамо-2" та молодіжну команду клубу, а також періодично залучався до першої команди київського Динамо.

Дебютував у складі "біло-синіх" у вищій лізі чемпіонату України 17 червня 2007 року в останньому турі в гостьовому матчі проти київського Арсенала (1:0), вийшовши після перерви на заміну замість угорця Балажа Фаркаша.

Загалом у чемпіонаті України за Динамо Кравець провів 65 матчів (забив 26 м’ячів), у Кубку України 11 матчів (3 м’ячі), у Суперкубку України 1 матч та в єврокубках 28 матчів (4 м’ячі). Усього – 105 ігор (33 м’ячі).

Артем двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 та 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) та володарем Суперкубка України (2007).

1-го січня 2016-го року на правах оренди перейшов до німецького Штутгарта та відзначився забитим м’ячем уже в першому ж своєму матчі проти Гамбурга. Загалом за Штутгарт провів 15 матчів (1 гол). Через півроку підписав орендну угоду з іспанською Гранадою (26 матчів, 5 м’ячів). У 2018-му році Артем Кравець перейшов до турецького Кайсеріспора, де був основним гравцем, та за два сезони провів 53 матчі (16 м’ячів).

За національну збірну України Кравець зіграв 23 матчі, забив 8 м'ячів.