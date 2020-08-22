Скрипник: Десна додала у другому таймі

Джерело - footballua.tv.
Десна здобула заслужену перемогу над Зорею у 1 турі УПЛ.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
"Перший тайм можна занести нам в актив - був гарний рух з м'ячем і без. Забили гол. Стандарти - це коник Десни. Вони скористалися плутаниною. Коли рахунок 1:2 - розкриваєшся, потім стало 1:3. Заслужена перемога Десни.
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Хороший перший тайм. За рахунок нього можемо розвиватися. Новачки старалися, вони звикають до вимог. Можу тільки компліменти говорити по роботі на тренуваннях.
Але в таких матчах завжди є хвилювання, можливо, не змогли з ним впоратися. Хотілося б, щоб новачки швидше інтегрувалися.
Другий тайм не вдався, Десна додала. Поразка є поразка. Травма Абу-Ханни - ігровий момент, але прикро, коли треба міняти гравця вже в першому таймі", - розповів Скрипник.
Нагадаємо, Десна розібралася із Зорею у 1 турі УПЛ.