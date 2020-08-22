Скрипник: Десна додала у другому таймі

Десна здобула заслужену перемогу над Зорею у 1 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Перший тайм можна занести нам в актив - був гарний рух з м'ячем і без. Забили гол. Стандарти - це коник Десни. Вони скористалися плутаниною. Коли рахунок 1:2 - розкриваєшся, потім стало 1:3. Заслужена перемога Десни.

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Хороший перший тайм. За рахунок нього можемо розвиватися. Новачки старалися, вони звикають до вимог. Можу тільки компліменти говорити по роботі на тренуваннях.

Але в таких матчах завжди є хвилювання, можливо, не змогли з ним впоратися. Хотілося б, щоб новачки швидше інтегрувалися.

Другий тайм не вдався, Десна додала. Поразка є поразка. Травма Абу-Ханни - ігровий момент, але прикро, коли треба міняти гравця вже в першому таймі", - розповів Скрипник.