Десна розібралася із Зорею у 1 турі УПЛ

Десна вдало розпочала чемпіонат України

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі чемпіонату України Десна приймала Зорю.

Першими рахунок у матчі відкрили гості, коли наприкінці першого тайму відзначився екскапітан Десни Денис Фаворов.

Однак господарі поля змогли відповісти трьома голами у другій половині гри та у підсумку виграли матч з рахунком -

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

22 серпня, 1 тур

Десна – Зоря 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Фаворов, 1:1 – 57 Філіппов (пен), 1:2 – 62 Тамм, 1:3 – 74 Будківський

Десна: Паст, Гітченко, Калітвінцев (Картушов, 87), Мостовий, Тамм, Домбровський (Єрмаков, 90), Конопля, Філіппов (Мудрик, 87), Імереков, Огіря, Тотовицький (Будківський, 46) Запасні: Литовка, Хльобас, Старенький, Арвеладзе, Гуцуляк. Головний тренер: Олександр Рябоконь.

Зоря: Шевченко, Вернидуб, Абу Хана (Піддубний, 35), Гречкін (Жуніор, 79), Назарина, Юрченко (Янаков, 79), Кочергін (перовіч, 79), Хомченовський, Кабаєв, Фаворов, Громов (Луньов, 63) Запасні: Мацапура, Чайковський, Циганікс, Білоцерковець. Головний тренер: Віктор Скрипник.

Попередження: Калітвінцев, 30, Будківський, 49, Мостовий, 59, Домбровський, 75, Гречкін, 76, Кочергін, 90

Нагадаємо, Динамо розгромило Олімпік в 1-у турі УПЛ.