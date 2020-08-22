 Десна – Зоря 3:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Десна – Зоря 3:1. Відео голів

Сьогодні 19:33 310 0
Відео голів матчу Десна – Зоря
Десна – Зоря 3:1. Відео голів
#Зоря, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна розібралася із Зорею у 1 турі УПЛ.

43 хвилина. Відео голу Фаворова

57 хвилина. Відео голу Філіппова

62 хвилина. Відео голу Тамма

74 хвилина. Відео голу Будківського

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 серпня, 1 тур

Десна – Зоря 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Фаворов, 1:1 – 57 Філіппов (пен), 1:2 – 62 Тамм, 1:3 – 74 Будківський

Десна: Паст, Гітченко, Калітвінцев (Картушов, 87), Мостовий, Тамм, Домбровський (Єрмаков, 90), Конопля, Філіппов (Мудрик, 87), Імереков, Огіря, Тотовицький (Будківський, 46).
 
Запасні: Литовка, Хльобас, Старенький, Арвеладзе, Гуцуляк. Головний тренер: Олександр Рябоконь.
 
Зоря: Шевченко, Вернидуб, Абу Хана (Піддубний, 35), Гречкін (Жуніор, 79), Назарина, Юрченко (Янаков, 79), Кочергін (перовіч, 79), Хомченовський, Кабаєв, Фаворов, Громов (Луньов, 63).
 
Запасні: Мацапура, Чайковський, Циганікс, Білоцерковець. Головний тренер: Віктор Скрипник.
 
Попередження: Калітвінцев, 30, Будківський, 49, Мостовий, 59, Домбровський, 75, Гречкін, 76, Кочергін, 90

Нагадаємо, Динамо розгромило Олімпік в 1-у турі УПЛ.

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