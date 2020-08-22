Бенжамен Павар може покинути Баварію

Захисник Баварії Бенжамен Павар потрапив у сферу інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє L'Equipe.

Парижани планують зміцнити лінію оборони в міжсезоння і спробують придбати французького центрбека. Мюнхенський клуб хоче виручити за свого гравця не менше 45 млн євро.

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Чинний контракт Павар з Баварією розрахований до червня 2024 року.

У цьому сезоні 24-річний гравець провів 47 поєдинків, в яких відзначився чотирма голами і п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, Баварія у півфіналі переграла Ліон (3:0), а ПСЖ здолав РБ Лейпциг (3:0).