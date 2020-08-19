Лейпциг - ПСЖ 0:3: відеоогляд матчу

У першому півфіналі Ліги чемпіонів-2019/2020 зустрічалися німецький Лейпциг та французький ПСЖ.

Французька команда святкувала впевнену перемогу. У першому таймі Ді Марія зробив асист (відзначився Маркіньйос) і забив гол. У другому таймі Бернат встановив остаточний рахунок 3:0. І знову Ді Марія на свій рахунок записав асист.

19 серпня відбудеться другий півфінал Баварія - Ліон.

Ліга чемпіонів-2019/2020

Півфінал, 18 серпня

Лейпциг - ПСЖ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Маркіньйос, 0:2 - 42 Ді Марія, 0:3 - 56 Бернат