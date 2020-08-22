ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Баварія зіграє з ПСЖ у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Матч відбудеться в неділю, 23 серпня, на Ештадіу да Луж. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч ПСЖ - Баварія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку

Нагадаємо, Баварія у півфіналі переграла Ліон (3:0), а ПСЖ здолав РБ Лейпциг (3:0).

ПСЖ вперше дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Парижани стали 41-м фіналістом найпрестижнішого єврокубка і можуть стати його 23-м володарем. Французи тричі брали участь в поєдинку за євротрофей і виграли лише один.

Натомість Баварія може виграти трофей вшосте і наздогнати Ліверпуль. Більше перемог тільки на рахунку Реала (13) і Мілана (7).