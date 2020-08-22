Антоніо Конте може покинути Інтер

Джерело - Чемпіон.

Доля головного тренера Інтера Антоніо Конте перебуває під питанням.

Про це повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо.

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За його інформацією, на наступному тижні керівництво Інтера зустрінеться з Конте для обговорення питання його подальшої роботи в клубі.

Відомо також, що наступником Конте може стати безробітний нині Массіміліано Аллегрі, який покинув Ювентус у травні 2019 го року.

Нагадаємо, Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи.