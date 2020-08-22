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Лопетегі: У Севільї блискуча команда

Сьогодні 08:57 371 0
Юлен Лопетегі прокоментував перемогу у Лізі Європи
Лопетегі: У Севільї блискуча команда
#Севілья, #Лопетегі, #Інтер

Джерело - uefa.com.

Гравці Севільї вірили у перемогу у фінальному матчі Ліги Європи з Інтером.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Юлен Лопетегі.

"Емоції неймовірні, оскільки ми наполегливо працювали і в підсумку заслужили перемогу над такою фантастичною командою як Інтер. Ми нескінченно раді, після трьох останніх місяців, насичених важкою роботою.

У нас блискуча команда. Гравці вірять в себе, вірять в те, що їхня робота не проходить марно. Навіть якби ми не виграли, я все одно був би готовий зізнатися в любові цим хлопцям. А тепер ми вирушимо додому з кубком. Ми не переставали вірити. Ця команда ніколи не здається, як і співається в нашому гімні.

Актуально: Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи

Ще після минулих матчів ми обговорювали, наскільки ж вміло вміють битися ці хлопці. Вони долають будь-які перешкоди, що стоять на їхньому шляху. Я твердо переконаний, що ми заслужили цю перемогу.

У нас казковий клуб. Сподіваюся, всі вболівальники гарненько відсвяткують, не забуваючи при цьому про правила безпеки. Нам усім потрібне свято.

У цього сезону був для нас щасливий кінець. Де Йонг – великий футболіст. Він так довго чекав, але виявився повністю готовий сьогодні.

Коли тренер перемагає, то він щасливий. Я провів два відмінних роки біля керма збірної Іспанії, в Реалі пропрацював зовсім недовго, а потім мені пощастило знайти цей клуб. Це чудовий клуб", - розповів Лопетегі.

Нагадаємо, Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи.

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