Шахтар без проблем здолав Колос у 1-у турі УПЛ

"Гірники" не забили аж два пенальті

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув упевнену перемогу над Колосом в рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

"Гірники" не забили два пенальті. Наприкінці першого тайму Волинець переграв Тайсона, а на початку другої половини гри Марлос не зумів виграти дуель в кіпера.

Після двох невдач Шахтар забив три голи і цієї переваги вистачило для перемоги. Колос відзначився одним голом наприкінці поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

21 серпня, 1 тур

Шахтар - Колос 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Патрік(П), 2:0 - 70 Патрік, 3:0 - 72 Тете, 3:1 - 77 Костишин

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасні: Пятов, Хочолава, Болбат, Соломон, Коноплянка, Тете, Майкон, Коваленко, Фернандо

Колос: Волинець, Зозуля, Петров, Максименко, Ємець, Задоя, Смирний, Оріховський, Антюх, Морозко, Бондаренко

Запасні: Яшков, Кравченко, Новак, Мілько, Богданов, Костишин, Ільїн, Лисенко, Мамаду

Незабиті пенальті: Тайсон(45+1), Марлос(52)

Жовті картки: Ємець(31), Волинець(45+1), Задоя(52), Максименко(59), Бондаренко(60)

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