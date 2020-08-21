Трубін і Бондар в стартовому складі Шахтаря на матч з Колосом

Поєдинок розпочнеться о 19:00

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі УПЛ сезону 2020-2021 донецький Шахтар зіграє проти Колоса з Ковалівки.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасні: Пятов, Хочолава, Болбат, Соломон, Коноплянка, Тете, Майкон, Коваленко, Фернандо

Колос: Волинець, Зозуля, Петров, Максименко, Ємець, Задоя, Смирний, Оріховський, Антюх, Морозко, Бондаренко

Запасні: Яшков, Кравченко, Новак, Мілько, Богданов, Костишин, Ільїн, Лисенко, Мамаду

Поєдинок розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо, Минай орендував двох гравців Шахтаря.