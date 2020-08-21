Кияни забили чотири голи і пропустили лише один

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Олімпіком у рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

Кияни досить швидко зуміли забити два голи, після чого донечани відповіли лише влучним пострілом Політило.

У другій половині гри Супряга відновив перевагу в два м'ячі, а Циганков поставив крапку в матчі.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

21 серпня, 1 тур

Олімпік - Динамо 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 8 Буяльський, 0:2 - 15 автогол Завіський, 1:2 - 23 Політило, 1:3 - 56 Супряга, 1:4 - 87 Циганков

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан - Кендзьора, Тимчик, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Буяльський, Цітаішвілі, Шапаренко, де Пена - Супряга

Запасні: Бойко, Соль, Циганков, Леднєв, Андрієвський, Родрігеш, Булеца, Забарний, Дуелунд

Олімпік: Кичак, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Пасіч, Тейшейра, Політило, Романовський, Чогадзе, Завійський, Захедітабар

Запасні: Бетім, Баланюк, Кравчук, Лук'янчук, Кіриленко, Неплях

Жовта картка: де Пена(65)

Нагадаємо, ультрас Динамо прорвалися на стадіон.