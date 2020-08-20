Аякс автоматично потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів

Вакансія, яка була залишена для переможця ЛЧ, дістається Нідерландам

Джерело - Чемпіон.

Нідерландський Аякс автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це сталося завдяки перемозі німецької Баварії над французьким Ліоном (3:0) у півфіналі ЛЧ 2019/20.

Річ у тому, що обидва фіналісти поточного сезону, Баварія і ПСЖ, вже забезпечили собі участь в наступному розіграші ЛЧ, ставши чемпіонами своїх країн.

За правилами УЄФА, вакансію, яка була залишена для переможця ЛЧ 2019/20, отримає федерація, яка займає 11-те місце в таблиці коефіцієнтів 2019 (Україна як 9-та за рейтингом країна Європи делегувала Шахтар в груповий етап безпосередньо).

Саме на 11-й позиції знаходяться Нідерланди, від яких представником по шляху чемпіонів був названий Аякс, хоча національний чемпіонат цієї країни був анульований без визначення переможця через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Суарес може повернутися в Аякс, за який він виступав з 2007 по 2011 рік.