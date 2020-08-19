Барселона знайшла заміну Абідалю

Каталонці призначили нового спортивного директора

Джерело - Чемпіон.

Барселона призначила нового спортивного директора, яким став колишній помічник Абідаля Рамон Планес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Планес вже був спортивним директором в Тоттенгемі, Хетафе, Райо Вальєкано, Еспаньйолі, Ельче, Алаесе, Расінгу, Оспіталеті і Ллейда.

❗ LATEST NEWS - Ramon Planes, new technical director for Barça pic.twitter.com/JQq6Z9r7xb — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020

Абідаль був звільнений з посади разом з головним тренером каталонців Кіке Сетьеном.

Раніше Барселона оголосила про призначення Рональда Кумана головним тренером.