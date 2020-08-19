Барселона знайшла заміну Абідалю

Джерело - Чемпіон.
Барселона призначила нового спортивного директора, яким став колишній помічник Абідаля Рамон Планес.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Раніше Планес вже був спортивним директором в Тоттенгемі, Хетафе, Райо Вальєкано, Еспаньйолі, Ельче, Алаесе, Расінгу, Оспіталеті і Ллейда.
❗ LATEST NEWS - Ramon Planes, new technical director for Barça pic.twitter.com/JQq6Z9r7xb— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020
Абідаль був звільнений з посади разом з головним тренером каталонців Кіке Сетьеном.
Раніше Барселона оголосила про призначення Рональда Кумана головним тренером.